Männer brauchen Schützenhilfe

Die deutsche Mixed-Nationalmannschaft hatte gestern bei der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee in Heidelberg zwei schwere Spiele, die sie deutlich verloren hat: Mit 4:15 gegen Kanada, den Bronzemedaillengewinner der WM 2018 in Perth, und mit 7:15 gegen Tschechien. Dennoch sind die Mixer in den Power Pool eingezogen.

Die Frauen von Bundestrainer Matthias Brand (Foto: Weindl) aus Mannheim gestalteten ihr letztes Spiel in der Vorrunde souverän und besiegten Neuseeland mit 15:9. Damit sind sie Dritte in ihrer Vorgruppe und ebenfalls im Power Pool.

Die deutschen Männer siegten problemlos mit 15:3 gegen Taiwan, unterlagen jedoch dem Topfavoriten und Titelverteidiger USA mit 11:15. Damit sind sie nach insgesamt vier Niederlagen höchstwahrscheinlich raus aus dem Rennen um die Top 8; es sei denn, Österreich schlüge am heutigen Mittwoch Großbritannien und würde damit Schützenhilfe leisten.

Heute stehen für die deutschen Männer zwei Gruppenspiele um 13 Uhr beim Heidelberger SC gegen Panama und um 17 Uhr an gleicher Stelle gegen Dänemark auf dem Programm. Die Frauen spielen im Power Pool C um 11 Uhr gegen Kanada und um 17 Uhr gegen Japan. Die Mixer sind im Power Pool E und spielen um 13 Uhr gegen die Niederlande und um 17 Uhr gegen die USA.

Die Frisbee-WM am Mittwoch

9 Uhr: Männer, Australien - Belgien (ASC Neuenheim, Tiergartenstr. 124); Mä., USA - Kolumbien (HSC, Kunstrasen, Harbigweg 10); Viertelfinals im Sportzentrum Nord (Tiergartenstr. 126), beim SC Neuenheim (Tiergartenstr. 7) und beim TSV Handschuhsheim (Tiergartenstr. 7b).

11 Uhr: Mä., Kanada - Russland (Rugby-Museumsplatz, Tiergartenstr. 7a); Mä., Schweiz - China (SC Neuenheim); Mä., Irland - Neuseeland (TSV Handschuhsheim); Viertelfinals auf allen anderen Plätzen.

13 Uhr: Mä., Italien - Belgien (TSV Handschuhsheim); Mä., Deutschland - Panama (HSC, Kunstrasen); Mä., Kolumbien - Österreich (HSC); Mä., Japan - Dänemark (HSC, Stadion); Mä., Großbritannien - Taiwan (Sportzentrum Süd, Pleikartsförsterstr. 130); Viertelfinals auf allen anderen Plätzen.

15 Uhr: Mä., Schweiz - Neuseeland (Rugby-Museumsplatz); Mä., Australien - Russland (SC Neuenheim); Viertelfinals auf allen anderen Plätzen.

17 Uhr: Mä., Italien - Irland (Uni-Stadion); Mä., Kanada - China (TSV Handschuhsheim); Mä., Japan - Taiwan (HSC, Kunstrasen); Mä., Großbritannien - Österreich (HSC); Mä., Deutschland - Dänemark (HSC, Stadion); Mä., USA - Panama (Sportzentrum Süd); Viertelfinals auf allen anderen Plätzen. (jb)