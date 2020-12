> Den Second-Hand-Shop des Deutschen Frauenrings in Heidelberg gibt es seit über 70 Jahren. Ursprünglich befand er sich im Anna-Blum-Haus in der Theaterstraße, heute ist er in der Friedrichstraße 9.

> Eine der Mitbegründerinnen des Deutschen Frauenrings im Jahr 1947 war Katharina Freifrau von Künßberg. Die Zoologin war außerdem Gründerin und Vorsitzende des Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs. Sie galt überdies als Kämpferin für die Gleichstellung von Frauen.

> Angenommen werden Spenden und Kommissionsware. Letzteres ist in Corona-Zeiten ausgesetzt, Spenden sind aber immer willkommen.

> Der Verkaufserlös geht zu 55 Prozent an die ursprünglichen Besitzer. Die übrigen 45 Prozent kommen gemeinnützigen Projekten zugute.

> Weitere Informationen und Kontakt im Internet unter www.deutscher-frauenring.de/ortsring-heidelberg/.