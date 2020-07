Fortführung als Metzgerei ist fraglich

Es sind nicht immer erfreuliche Nachrichten, die man als Bürgermeister verkünden kann. So erging es unlängst auch Maik Brandt, der in öffentlicher Gemeinderatssitzung bekanntgab: "Die Metzgerei Rösch schließt Ende Juli." Anschließend machten die Besitzer Fritz und Edelgard Rösch die Geschäftsaufgabe auch selbst publik und äußerten ihr Bedauern darüber, dass sich bis dato kein Nachfolger für die Weiterführung des Betriebs gefunden hat (siehe Artikel oben).

Hierin stimmen sie mit Bürgermeister Brandt überein, der auf RNZ-Nachfrage betont: "Die Schließung der Metzgerei ist natürlich wenig erfreulich für die Attraktivität des Ortskerns." Ehrlicherweise müsse man aber auch einsehen, dass die Schließung nicht nur alters-, sondern auch umsatzbedingt sei. Der Umsatz sei während des Corona-Lockdowns noch gut gewesen. "Mittlerweile ist er aber wieder gesunken", stellt der Rathauschef fest. Auch wenn er dies nicht mit offiziellen Zahlen belegen könne, vermute er, dass der Umsatz in Richtung Supermärkte abgewandert ist.

Nachdem er von den Schließungsabsichten erfahren habe, sei es seine Absicht gewesen, den Röschs bei der Suche nach einem Nachfolger unter die Arme zu greifen, so Brandt. Sein erster Ansprechpartner: MuM-Gemeinderat Dirk Künzer, der sich beruflich ebenso dem Metzgerhandwerk verschrieben hat und im Ortsteil Mönchzell eine Metzgerei betreibt. Nach einiger Bedenkzeit habe Künzer klar gemacht, dass er kein Interesse daran hat, sein Geschäft um eine Filiale im Ortskern zu erweitern.

Das Ziel, auch weiterhin eine Metzgerei im gesellschaftlichen Epizentrum der 5100-Einwohner-Gemeinde zu haben, möchte der Bürgermeister aber so schnell nicht aufgeben. "Weitere Gespräche laufen", sagt Brandt. Über einen persönlichen Kontakt habe er auch die Fleischerinnung darauf hingewiesen, dass die Räume der Metzgerei Rösch frei werden.

Die Familie Rösch stehe zudem in Verhandlungen mit einem Interessenten, bei dem es sich aber nicht um eine Metzgerei handeln soll. Brandt meint, dass letztlich die wirtschaftlichen Aspekte darüber entscheiden werden, ob es auch in Zukunft eine Metzgerei in der Friedrichstraße 4 gibt. Schließlich gebe es neben den Supermärkten mit ihren Fleischtheken auch den Wochenmarkt sowie ein Angebot der Marktscheune mit einem Verkaufswagen der Metzgerei Hess. Auf mögliche Interessenten könnte diese Konkurrenz abschreckend wirken. (lew)