Die "Umdasch Group" AG ist eine international aktive Unternehmensgruppe im holz- und metallverarbeitenden Bereich mit Hauptsitz in Amstetten in Österreich. Die Geburtsstunde für das Neidensteiner Unternehmen war das Jahr 1983, als die offizielle Umfirmierung in "Umdasch GmbH – Bremshey und Umdasch Laden-Einrichtungen" erfolgte, nachdem man das Holzfertigungswerk "Bremshey" übernommen hatte.

Das Familienunternehmen Umdasch, damals in München und Amstetten aktiv, konnte mit diesem Kauf einen entscheidenden Schritt auf den deutschen und europäischen Markt tätigen und entwickelte sich zu einem der führenden Ladenbau-Unternehmen Europas. 1991 wurde die damalige "Umdasch Group" AG am Markt etabliert und somit die noch heute bestehende Unternehmensstruktur geschaffen. Seitdem agiert "umdasch The Store Makers" als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Umdasch AG, unter dem sich auch die "Doka-Gruppe", einer der weltweiten Marktführer in der Beton-Schalungstechnik, befindet.

2012 wurde noch in den Standort investiert

Auf das Jahrhunderthochwasser im Juni 1994 im Burgdorf folgte trotz Schäden in Höhe von zehn Millionen D-Mark eine erfolgreiche und richtungsweisende Neustrukturierung des Unternehmens. 2012 investierte das damals noch als "umdasch Shop-Concept" bekannte Unternehmen in neue Logistikhallen am Neidensteiner Standort mit seinen damals 145 Mitarbeitern. Mit der Unternehmensschwester Assmann Ladenbau, die bereits seit 2001 zum Umdasch-Konzern gehörte, wurde aus "umdasch Shop-Concept" zunächst "umdasch Shopfitting". 2015 übernahm Umdasch das tschechische Ladenbau-Unternehmen "Story Design". Seit 2017 beteiligt sich der Konzern mit der dritten Unternehmenstochter "umdasch Group Ventures" an zukunftsträchtigen Innovationen am Bau und im Handel.

2018 fand im Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen der österreichischen Firma eine erneute Namensänderung des Ladeneinrichters statt: Aus "umdasch Shopfitting" wurde "umdasch The Store Makers". Laut Geschäftsbericht der "Umdasch Group" AG wuchs die Zahl der Mitarbeiter 2018 weltweit auf mehr als8400. (bju)