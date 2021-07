> Fernweh und Abenteuerlust vorhanden? Motiviert für einen vierwöchigen Schulbesuch in Malta, einen Freiwilligendienst in Nepal oder einen Austausch nach Australien? Möglichkeiten für Jugendliche auf eine Erfahrung im Ausland gibt es viele. Der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch (Aja) dient dafür als Anlaufstelle.

Er wurde 1993 gegründet, um langfristige Schüleraustauschprogramme zu fördern und hat Qualitätskriterien für den internationalen Schüleraustausch definiert, die er laufend weiterentwickelt.

Aja ist Dachverband folgender gemeinnütziger Organisationen für Jugendaustausch in Deutschland: AFS Interkulturelle Begegnungen, Aubiko – Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation, Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta, Deutsches Youth For Understanding Komitee (YFU), Experiment, Open Door International und Partnership International.

Die acht Organisationen bieten Aufenthalte in aller Welt an von Argentinien über Indien, Neuseeland, Schweden oder Vietnam ist alles möglich. (lesa)