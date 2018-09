> Nach der Evakuierung in der Hauptstraße 82 wohnungslos wurde die Familie von Ruslan Ismailov. Der 16-Jährige ist Torwart der B-Jugend des TSV Germania Dühren. Deren Trainer Gerd Heinrich (Foto: Tim Kegel) hat nun einen Aufruf gestartet, setzt alle Hebel in Bewegung, um der aus Aserbaidschan stammenden Familie wieder ein Dach über dem Kopf zu besorgen. Die fünf Familienmitglieder, bis auf Ruslan allesamt Erwachsene und alle berufstätig, sind auf unbestimmte Zeit in einem Ein-Zimmer-Appartement untergebracht; eine Rückkehr in die Hauptstraße 82 sei mehr als ungewiss, schildert Gerd Heinrichs, das Leben auf engstem Raum sei "extrem angespannt". Er hat Radiomeldungen und einen Facebook-Aufruf, der über 200 Mal geteilt wurde, "für diese netten Leute" organisiert, die Heinrich "ein Beispiel für Integration" nennt. Bislang jedoch vergeblich, selbst wenn Hilfe von einigen Innenstadt-Nachbarn kam: So etwa konnte Familie Ismailov ihre Möbel bei Reisebüro-Inhaber Volker Beck unterstellen. Die Ismailovs dürften derzeit nur mit Begleitung der Polizei ins Einsturzhaus gelangen. Heinrichs will sich weiter einsetzen. Gesucht werde eine Vierzimmerwohnung oder größer, bis etwa 1000 Euro Kaltmiete, idealerweise in Sinsheim.

Info: Kontakt über Gerd Heinrich, Ziegelgasse 3, Telefon 0172 / 6226828