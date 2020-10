> Der Hermann-Maas-Preis der in Heidelberg ansässigen Hermann-Maas-Stiftung ist mit 2500 Euro dotiert und wird seit 2004 alle vier Jahre vergeben. Die Stiftung fördert die christlich-jüdische Zusammenarbeit – so wie schon der evangelische Pfarrer Hermann Maas, der der Stiftung ihren Namen gab.

> Hermann Maas (1877-1970) war Pfarrer der Heiliggeistkirche. Er setzte sich Zeit seines Lebens für die Ökumene ein, verhalf jüdischen Mitbürgern während der Herrschaft der Nationalsozialisten zur Ausreise, später machte er sich für die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel stark. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verlieh Maas den Ehrentitel "Gerechter unter den Völkern" – eine der höchsten Auszeichnungen Israels.

> Die bisherigen Preisträger: 2016 ging der Preis an das Projekt "Ferien vom Krieg", das junge Israelis und Palästinenser zum Dialog einlädt, 2012 an die KZ-Gedenkstätte Neckarelz, 2008 an die Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, 2004 an den evangelischen Theologen Martin Stöhr. Diesjährige Preisträgerin ist Esther Bejarano. Ausschlaggebend für die Jury war unter anderem ihr Engagement gegen Rassismus und Ausgrenzung. (jul)