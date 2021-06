> Als "erster Biber Dossenheims" wurde "Justin" vor gut drei Jahren am Humpelsgraben heimisch. Wie damals berichtet, tauften Rathausmitarbeiter das Tier auf diesen Namen in Anlehnung an den kanadischen Popsänger Justin Bieber.

Das Tier Justin hatte Aufsehen erregt, weil es seinen Damm an einer sensiblen Stelle des für Hochwasserschutz wichtigen Humpelsgrabens gebaut hatte. So wurde auf Rat des Biberbeauftragten Weinhold zusammen mit dem Bauhof eine "Dammdrainage" eingebaut, die einen Teil des angestauten Wassers ablaufen ließ.

Heute vermutet Weinhold, dass Justin vor einigen Monaten überfahren wurde. Ein toter Biber sei auf einer nahe gelegenen Straße gefunden worden und Justins Revier seither verwaist.

Ob es eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Justin und dem Biber aus dem Garten der Familie Hotz gibt, ist nicht bekannt. (luw)