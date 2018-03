Hintergrund Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 16.044.700 Euro und Aufwendungen von 15.004.700 Euro vor. Die Kreditaufnahmen für Investitionen und deren Förderungsmaßnahmen wurden auf 474.000 Euro festgesetzt, die Verpflichtungsermächtigungen auf 586.000 Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist nicht vorgesehen. An den Steuersätzen wurde nichts verändert.

Der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs wird wie folgt festgesetzt: Im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1 336.700 Euro, mit einem Jahresgewinn in Höhe von 90.500 Euro und mit Aufwendungen in Höhe von 1 246.200 Euro. (rüb)