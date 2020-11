Engelmann Sensor GmbH: Das Unternehmen wurde 1976 von Hans Engelmann gegründet, der zuvor bei einem Dienstleister für Heizkostenabrechnungen arbeitete. In den 1980er Jahren präsentierte er als einer der weltweit Ersten einen mikroprozessorgesteuerten Wärmezähler. In enger Partnerschaft mit dem größten Unternehmen für Heizkostenabrechnungen etablierte sich das Engelmann-Produkt schnell zum Standard. Anfang 2002 übernahm die Familie Brendecke das Unternehmen, Prozesse wurden optimiert, Entwicklungskapazitäten ausgebaut und in moderne Produktionsmethoden und -anlagen investiert. Im Juni 2014 wurde die Firma an ein Konsortium aus "Nord Holding" und "Capiton" verkauft.

Lieferung:"Wir wollen der global führende Hersteller von Wärmezählern werden", erklärt Geschäftsführer Michael Keuthen. Aus diesem Grund wurden 2019 noch einmal 1,5 Millionen Euro in den Standort Baiertal investiert und in der Produktion viel verändert: "Es sind 3100 Varianten unserer Wärmezähler lieferbar. Wir wollen 95 Prozent dieser Varianten innerhalb von vier Tagen an den Kunden liefern", sagt Keuthen. Durch Optimierungen wurden die Lieferzeiten von vier Wochen auf diese vier Tage reduziert, die Produktivität verdoppelt und die Liefertermintreue von 70 auf 90 Prozent gesteigert. "Es gibt keinen anderen Hersteller, der in dieser Zeit liefern kann", sagt Keuthen stolz.