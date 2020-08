Ein Blick hinter die Tür

Alexander Ernst und Wolfgang Bender fanden die gesuchte Haustür aus dem Mühlweg, die vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, in einer Ausstellung in Gottersdorf, die unter dem Motto "Holzkunst" steht. Dort ist die Tür im Original zu bewundern, Ernsts Haus ziert nun eine Replik.

Die interessante Geschichte, die sich hinter dieser Tür auftut, ist sicher kein Einzelfall. Gerne will die RNZ noch ein paar weitere Türen öffnen, sucht daher nach "besonderen Haustüren", hinter denen eine ähnlich erzählenswerte Geschichte steckt wie hinter der aus Unterschefflenz.

Wer also einen Hauseingang mit ganz eigener Geschichte kennt, der kann sich gerne bei der Mosbacher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung in Gartenweg melden (Gartenweg 9 in Mosbach, Tel.: 06261/93227165). Alternativ lässt sich auch erst mal ein Foto der besonderen Haustür oder ein Hinweis zu ihrer Geschichte per E-Mail an red-mosbach@rnz.de schicken. Wir freuen uns auf den etwas anderen Blick hinter die Türen.