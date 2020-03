Die Ehrenamtlichen: Wie viele Menschen in Deutschland ehrenamtlich tätig sind, also eine freiwillige und unentgeltliche Tätigkeit ausüben, darüber gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Laut einer Erhebung des Instituts Allenbach im Jahr 2016 sind es deutschlandweit 14,87 Millionen Menschen. Die meisten Ehrenamtlichen, nämlich 25 Prozent, engagieren sich für Kinder und Jugendliche – eine Gruppe, die im Alter von 14 bis 17 Jahren selbst zu 52 Prozent sehr aktiv ist. Was Ehrenamtler leisten, ist unbezahlbar. Abgesehen von Aufwandsentschädigungen, Übungsleitervergütung oder kleinen Steuervorteilen haben freiwillig Engagierte finanziell keinen Vorteil aus ihrer Tätigkeit. Sie ziehen aus ihren Aktivitäten aber Bestätigung und das Wissen, etwas Sinnvolles für sich und fürs Allgemeinwohl geleistet zu haben. Im Rahmen einer Serie stellt die RNZ Ehrenamtliche in ganz unterschiedlichen Ämtern und jedweden Alters vor. Ehrenamtliche, die seit vielen Jahren eher im Hintergrund agieren, sich plötzlich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sehen oder zusätzliche Aufgaben übernommen haben. (nip)