> "Eco Care" ist eine Marke der unabhängigen "Eco Log International Deutschland GmbH". "Eco Log" zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT und ist aus dem nicht unumstrittenen Militärdienstleister "Eco Log International" mit Sitz in Dubai hervorgegangen. Seit Beginn der Corona-Pandemie bietet der deutsche Unternehmensableger schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen über seine Marke "Eco Care" an und hat in Deutschland innerhalb kürzester Zeit mobile oder stationäre Test- und Impfzentren aufgebaut, unter anderem an vielen Flughäfen. (guz)