Azubi Lieselotte Heil

Die 19-jährige Eberbacherin Lieselotte Heil hat im vergangenen Jahr ihr Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium absolviert. Danach hat sie mehrere Monate bei Gelita als Aushilfe gearbeitet, unterbrochen von einem Pflegepraktikum im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Am 1. Oktober hat sie ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten in der Praxis "medizinuptodate" in der Neckarstraße 11 von Dr. Gudrun Keppler und Holger Schumacher begonnen.

Da sie Abitur hat, wird die sonst dreijährige Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt.

Danach hofft sie auf einen Studienplatz für ein Medizinstudium.