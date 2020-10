> Zita Stumpf (16 Jahre) hat im Sommer an der Eberbacher Realschule ihren Mittlere-Reife-Abschluss gemacht, dann ihre Ausbildung begonnen. Noch ist sie immer montags im Betrieb, den Rest der Woche in der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr wird sie voraussichtlich an einer Schule in Karlsruhe absolvieren. Entweder im Wechsel zwei Tage Schule und drei Tage Betrieb oder im Blockunterricht; noch steht das nicht fest.