> Der 15-jährige Quentin Adam hat nach der Grundschule in Hebstahl zwei Jahre das Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium besucht. Nach der sechsten Klasse ist er auf die Realschule gewechselt. Dort hat er in diesem Sommer kurz nach Schuljahresbeginn die neunte Klasse abgebrochen und am 30. September seine Ausbildung zum Dachdecker beim Eberbacher Dachdeckerbetrieb Klaus Schüssler begonnen, dessen Geschäftsführerposten seit über zwei Jahren Sohn Simon Schüssler übernommen hat.

> Der Lindacher Simon Schüssler (30) ist vom Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium an die Theodor-Frey-Schule gewechselt und hat dort seinen Realschulabschluss absolviert. Danach startete er seine dreijährige Ausbildung zum Dachdecker, im Jahr 2016 machte er den Dachdecker-Meister. Im Juni 2018 hat er den Eberbacher Dachdeckerbetrieb seines Vaters Klaus Schüssler übernommen. Die Firma wurde im Jahr 2002 mit drei Mitarbeitern gegründet; inzwischen sind es 14 Mitarbeiter plus Lehrling Quentin Adam. Der Dachdeckerbetrieb mit Sitz Im Hohenend 5 führt Gerüstbau-, Zimmerei-, Dachdecker-, Spengler-, Flachdach- und Isolierarbeiten durch. (mabi)