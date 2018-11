Druse ist eine Krankheit, an der ausschließlich Pferde erkranken. Sie wird in Fachkreisen auch als "Coryza contagiosa equorum" oder "Adenitis equorum" bezeichnet. Es handelt sich um eine hochansteckende Infektionskrankheit, die die oberen Luftwege befällt. Neben Nasenausfluss, Husten und hohem Fieber kommt es oft auch zu einer Vereiterung der Lymphknoten am Kopf. Es kann sich auch eine Lungenentzündung entwickeln, selten können auch andere Organe wie Leber, Milz, Niere und Gehirn mit Abszessen befallen sein. Wird die Krankheit rechtzeitig erkannt und mit Antibiotika behandelt, ist die Prognose gut. Denn Druse wird durch das Bakterium "Streptococcus equi" verursacht. Ohne Behandlung kann Druse tödlich sein, eine vorbeugende Impfung ist möglich. Die Ansteckung erfolgt durch direkten Kontakt mit dem Maul- oder Nasenbereich eines infizierten Pferdes oder indirekt zum Beispiel über Futtertröge oder auch Menschen. Die Krankheit bricht nach drei bis 14 Tagen aus. Früher bezeichnete man Druse auch als Kehlsucht, Stränglige oder Pferderotz. cm