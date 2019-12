> Das neue „Gewerbegebiet Nord“ umfasst 31 Einzelgrundstücke mit einer Größe zwischen 877 und 4507 Quadratmetern.

> Ansiedeln sollen sich Handwerksbetriebe aus dem Baugewerbe, zum Beispiel Zimmereien, Baubetriebe oder Schlossereien. Ebenso willkommen sind produktionsorientierte Gewerbebetriebe aus den Bereichen Metall-, Textil-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Die dritte „Zielbranche“ umfasst Dienstleister aus dem Umfeld von Informationstechnologie, Medien, Design sowie Vertrieb und Marketing.

> Bebaubar ist das Gewerbegelände von Frühjahr 2021 an.

> Die Grundstückspreise in der ersten Reihe an der B 3 betragen 185 Euro pro Quadratmeter (jeweils zuzüglich Klärbeitrag). In der zweiten Reihe an der Bahn sind es 165 Euro.

> Der Gewerbesteuer-Hebesatz liegt in Weinheim bei 380 Prozent.

> Versorgt werden Betriebe mit Strom, Wasser und schnellem Internet: Es gibt Breitbandanschlüsse mit Glasfasertechnik (FTTB). (keke)