Die Hilfsbereitschaft in Heilbronn ist groß

Seit Kriegsbeginn wurden in Heilbronn mehr als 500 ukrainische Geflüchtete erfasst. "Einen so hohen Zuwachs an Geflüchteten in so kurzer Zeit gab es selbst 2015/2016 nicht", sagt Bürgermeisterin Agnes Christner. Man profitiere aber sehr von den Erfahrungen von damals und konnte schnell Strukturen aufbauen, um die Ankommenden aufzunehmen.

Die Hilfsbereitschaft in Heilbronn sei groß. Neben zahlreichen Wohnungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten haben sich auch ukrainisch- und russischsprachige Sprachmittler gemeldet, die nach einer entsprechenden Schulung eingesetzt werden und eine Aufwandsentschädigung erhalten. Eine besondere Herausforderung ist dieses Mal der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen. Sie werden von den Heilbronner Schulen mit großer Offenheit und Flexibilität aufgenommen. Für die in der Regel ausgelasteten Kitas plant das Amt für Familie, Jugend und Senioren vier Spielgruppen in der Nähe der Unterkünfte. Drei Hallen hat die Stadt hergerichtet, in diesen können bis zu 170 Menschen unterkommen, auch mehrere Wohnungen wurden angemietet. Die meisten Geflüchteten sind bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Die Stadt hat auch die städtische Ausländerbehörde personell aufgestockt, bietet zudem medizinische und Impfangebote.

Die Stadt und der Landkreis stehen einer Patenschaft mit einer ukrainischen Stadt oder Region aufgeschlossen gegenüber und sind bereits dabei, mögliche Paten zu prüfen. "Oberste Priorität in der momentanen Lage hat aber die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten", das betonen Oberbürgermeister Harry Mergel und Landrat Norbert Heuser in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Vorschlag einer Patenschaft von Stadt- und Landkreis kam auch vom Kreisverband der CDU. Bereits jetzt bestehen über private Kontakte aktive Verbindungen, die die Stadt und der Landkreis unterstützen. Erst jüngst haben die SLK-Kliniken dringend benötigtes medizinisches Material gespendet, und über die ukrainische Kirchengemeinde Heilbronn gab die Feuerwehr Heilbronn ein ausgemustertes Löschfahrzeug an eine Stadt im Westen der Ukraine ab. (bfk)