Die Chronik 2020

Januar:

> Geplanter Abriss einsturzgefährdeter Häuser in der Obergasse sorgt für Diskussionen

> Sanierung des Belz‘schen Hauses geht voran

> Spatenstich für Streicheltierpark in Eberstadt

Februar:

> Jubiläumsumzug "66 Jahre ,Hettemer Fregger‘"

> Übergabe Firma Steiff

> Buchen siegt im TV-Quiz des SWR gegen Kandel

> Asiatisches Restaurant soll im Café "Riesen" entstehen (Eröffnung bis nach der Pandemie zurückgestellt)

> Das traditionelle "Wacherad" wird vermisst – am 1. April taucht es im Carport des Bürgermeisters wieder auf

> Pandemievorbote: Corona-Verdacht bei Hotelgast in Buchen

März:

> Bürgerversammlung in Götzingen "Unser Dorf hat Zukunft"

> Online-Shop "I love Buchen" geht gleich nach dem ersten Lockdown an den Start

April:

> State Immobilien baut zwei Mehrfamilienhäuser in der Vinzenz-Kieser-Straße

> Fieberambulanz und Abstrichstelle werden in Waldhausen eingerichtet

> Aus für Mosbacher Geburtshilfe, dafür verliert Buchen den Schockraum und die Unfallchirurgie

Mai:

> Hauptamtsleiter Günter Ellwanger wird verabschiedet > Sanierung der Marktstraße beginnt

> Übergabe zweier Löschgruppenfahrzeugen für die Wehren in Hettingen und Bödigheim

Juni:

> Waldschwimmbad öffnet – Badebetrieb in drei Schichten

Juli:

> Regierungspräsidentin Felder besuchte Buchen

> Fertigstellung Hochwasserschutz in Bödigheim

> Stadtkapellendirigent Alexander Monsch nach 15 Jahren verabschiedet

> Gebäudeensemble "Löwen" im Sanierungsgebiet

August:

> Auftakt der Reihe "Genieß dei Buche"

> Dorfladen "Elfriede" in Bödigheim eröffnet

> Einweihung des Walderlebnispfades

> Heimat-Sound-Open-Air von "Café del Mundo" am Wartturm

September:

> 100 Jahre "Regionalgeschichtliche Bibliothek"

> Wohlfühloase mitten in Buchen "MAJE" eröffnet im ehemaligen Götz

> "Genieß dei Buche" in der Schützenmarktwoche

> Einweihung "Fit am See" in Götzingen

> Aus dem "Brunnegugger" soll das "Brunnencafé" werden

> Baumpflanzaktion des Frauenbunds als Zeichen gegen den Klimawandel

Oktober:

> Segnung Wimpina-Brunnen

> Soccer-Court in Hettingen entsteht

> Zwei Toni-Shops eröffnet

> Übergabe des barrierefreien Bahnhofs

> Radiosender wählt Buchen zur "Rock-City"

November:

> Sanierung der Spielplätze in der Kernstadt auf den Weg gebracht

> Infoveranstaltung zur Erweiterung der Deponie "Sansenhecken"

> Renaturierung der Morre im Bereich Lohplatz vor der Fertigstellung

Dezember:

> Buchener "Weihnachtskischde" schlagen ein

> Tänzer von "Next Level" bei "Supertalent" erfolgreich

> Kinderärztin Mathes als neue Fachärztin für Kinderheilkunde bei Dr. Mahlik begrüßt

> Verkehr auf der B 27 rollt nach Ausbau wieder (rüb)