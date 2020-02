> Dicamba: Seit Jahren sind Unkrautvernichtungsmittel mit dem Wirkstoff Dicamba in der US-Landwirtschaft bewährt, aber umstritten. So wirksam das Pestizid ist, so aggressiv ist es auch – mitunter nicht nur gegen die anvisierten Unkräuter, sondern gegen alle Pflanzen, die nicht resistent sind. Zudem gilt Dicamba als flüchtig, Bestandteile können also leicht in die Umgebung gelangen. Neben der Bayer-Tochter Monsanto vertreibt auch BASF ein Mittel auf Dicamba-Basis in den USA. Die Hersteller verweisen auf ihre weiterentwickelten, effektiven Produkte und auf deren Sicherheit bei sachgemäßer Verwendung. Auch in Deutschland ist Dicamba zugelassen und findet etwa in Unkrautvernichtern für den Heimgebrauch Verwendung. Es ist hierzulande aber nicht so verbreitet wie in den USA.