Die ersten Schildkröten-Nester in Memanta in diesem Jahr werden in Sicherheit gebracht. Fotos: privat

Die 31-jährige Daniela Berg hat im Jahr 2008 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur absolviert, danach neben ihrem Geografiestudium mit Masterabschluss in vielen Projekten unter anderem in Laos, Malaysia und Ecuador gearbeitet.

Schildkrötenarbeit hat sie damals in Malaysia, in Costa Rica und auf den Kapverden geleistet. Am 2. Mai 2016 ist die damals 26-jährige Meeresschildkröten- und Naturliebhaberin sowie Öko-Philosophin von Waldkatzenbach nach Nicaragua gestartet, um mit ihrem damaligen Freund Melvin (den sie im Oktober 2017 heiratete) an dem Projekt "Natur-Lodge" zu arbeiten. Im Jahr 2017 fand sie den passenden "Traumstrand" dazu.

"Memanta" liegt auf einer Halbinsel im Norden Nicaraguas, zwischen dem Pazifik und dem Ästuar "Padre Ramos". Das Grundstück ist etwa 28 000 Quadratmeter groß und fast komplett von Wald bedeckt. Highlight ist ein 13 Kilometer lange, nahezu unberührte Strand sowie die Schildkrötensaison zwischen Juli und Januar.

Die "Freiwilligen", die dort "Urlaub" buchen, werden sich eingehend mit dem Thema Schildkröten und Umweltschutz befassen und auch wissenschaftliche Daten sammeln. Dazu wird man h in andere Arbeiten eingebunden. Beispielsweise kontinuierlich Bäume pflanzen, so viel recyceln wie möglich, mit der Gemeinde zusammenarbeiten, den Strand sauberhalten und vieles mehr.

Daneben wird es ein wöchentliches Aktivitätenprogramm geben, wo unter anderem Sprachkurse, Kochkurse, kleine Exkursionen, Spiele, Workshops und DIY-Projekte (Do it yourself) gemacht werden können. Außerdem lassen sich bei einheimischen Anbietern Bootsrundfahrten, Reitausflüge und sonstige Aktivitäten dazubuchen, und Zeit zum Ausspannen gibt es ebenfalls. (mabi)