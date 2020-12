> Lediglich ein positives Testergebnis – in Reilingen – gab es laut Landratsamt auf RNZ-Anfrage unter den insgesamt 520 Test-Tickets, die an den vier Testzentren im Kreisgebiet vergeben wurden: 178 davon in Sinsheim, 123 in Heidelberg, 122 in Reilingen, 97 in Eberbach. Insgesamt standen bei der Aktion laut Gesundheitsministerium 80.000 Tests an 150 Standorten zur Verfügung – rein rechnerisch 530 Tests pro Standort. Über die genaue Verteilung der Test-Kits pro Standort konnte man bei der Behörde keine Auskunft geben, da die in der Region genutzten Tests von der Stadt Heidelberg und dem Landratsamt selbst zur Verfügung gestellt worden seien. Die Kontingente waren binnen kürzester Zeit erschöpft. Das Landratsamt spricht von 13.000 Anrufversuchen auf der Telefonanlage, wobei die Hotline auch für Nachfragen, nicht nur für Buchungen zur Verfügung gestanden habe. Daher könne kein Verhältnis zwischen "Interessenten" und tatsächlich Getesteten ermittelt werden. Ein dauerhaftes Angebot solcher Tests sei, auch weil es privatwirtschaftliche Angebote und geschultes Personal im Heimbereich gebe, nicht geplant. Allerdings biete man PCR-Tests auf den Teststrecken des Kreises an, etwa für enge Kontaktpersonen. Deren CT-Wert, der als Indikator für die Virenlast und damit die Ansteckungsfähigkeit gilt, werde allerdings nicht von jedem Labor automatisiert auf dem Befund angegeben, heißt es. Ähnlich verhalte es sich mit den Replikationszyklen der Tests. (tk)