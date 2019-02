> Cornelia Komor, geboren 1964 in Stuttgart, aufgewachsen in Rosenheim, lebt und arbeitet in Ladenburg. Nach dem Abitur studierte sie Malerei und Zeichnen bei Hans Seeger, München. Anschließend Studium der Malerei an der Hochschule für Gestaltung in Augsburg bei Hermann Waldenburg, Ovis Wende, Joachim Palm und Jonas Hafner sowie Illustration bei Otti Uhlig. Danach Tätigkeiten unter anderem in München und Hamburg als Art-Direktorin bei internationalen Werbeagenturen.