Collegium Academicum

Selbstbild: Das Collegium Academicum (CA) sieht sich selbst als eine Initiative zur Förderung des kritischen Denkens und des studentischen Wohnens in Heidelberg. Es will verschiedene Funktionen unter einem Dach erfüllen: gemeinschaftliches Wohnen in Selbstverwaltung und -verantwortung, selbstbestimmtes Lernen durch ein ganzheitliches Bildungskonzept sowie verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Aktuell hat das CA rund 25 Mitglieder.

Finanzierung: Finanziert wird das Projekt vor allem durch zinsvergünstigte Bankkredite. Außerdem bewilligte das Förderprogramm "Variowohnen" des Bundesbauministeriums Mittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Hinzu kommen sogenannte Direktkredite – also nachrangige Darlehen, die Privatpersonen an die Collegium Academicum GmbH vergeben. Auch Eigenleistungen und Spenden sorgen für das nötige Kapital.

IBA: Seit mehr als vier Jahren wird das Projekt auch von der Internationalen Bauausstellung (IBA) gefördert. Carl Zillich, der Kuratorische Leiter, sieht es als "Beispiel für einen gelungen bottom-up-Prozess, bei dem die Ideengeber zu Bauherren werden". ani