> Was kann man als Betroffener tun? Der erste Schritt muss der Termin beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt sein. Es wird geprüft, ob ein, vielleicht zwei Hörgeräte weiterhelfen können. Erst wenn alle Hilfsmittel ausgeschöpft sind, wird am Ende geprüft, ob für den Patienten ein Cochlea-Implantat infrage kommt. Das geschieht mit zahlreichen Tests beim HNO-Arzt und in den Fachkliniken. Grundvoraussetzung ist, dass der Hörnerv intakt ist. Das wird in einer HNO-Klinik festgestellt.

> Informationen gibt es an den Universitäts-HNO-Kliniken in Mannheim und Heidelberg. Kontakt: Universitätsklinik Heidelberg, Kopfklinikzentrum im Neuenheimer Feld 400, Telefon 06221/566 715 – Universitätsklinikum Mannheim, Hörzentrum an der HNO-Klinik, am Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, Telefon 0621/383 1600 oder 0621/383 3450.

> Weitere Informationen: Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft Telefon 07303/925 74 74 in 89250 Senden, Hauptstraße 42.