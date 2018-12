Schönaus 20-Meter-Christbaum läuft "außer Konkurrenz"

"Ich behaupte immer, dass wir den größten Christbaum im Rhein-Neckar-Kreis haben", schmunzelt Schönaus Bürgermeister Marcus Zeitler. "Niemand hat bisher das Gegenteil bewiesen." Die pazifische Edeltanne hat mit 20 Metern eine stattliche Größe - sie ist so groß, dass die Beleuchtung das ganze Jahr dran bleibt. Doch es ist kein Baum, der extra zum Fest aufgestellt wird. Die Tanne steht seit Jahrzehnten am Marktplatz und läuft deshalb im Wettbewerb der größten Christbäume (siehe Artikel rechts) außer Konkurrenz. "Der Baum sah schon mal besser aus", meint Markus Schaljo von der Stadt. "Es gab aber auch schon schlechtere Zeiten, sodass es sein könnte, dass der Baum sich noch erholt." Für den Zustand könnten Bauarbeiten am Marktplatz und der trockene Sommer verantwortlich sein. Eine inzwischen entfernte Pflasterfläche verhinderte zudem, dass der Baum Wasser bekam. Weitere Maßnahmen sollen die Tanne retten.