Cem Özdemir ist 55 Jahre alt. Der Politiker ist mit der aus Argentinien stammenden Journalistin Pia Maria Castro verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Özdemir ist seit seiner Jugend Vegetarier und Fan des VfB Stuttgart.

Özdemir wurde in Urach geboren. Seine Eltern waren 1961 als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Özdemir wuchs als Einzelkind auf und absolvierte nach der Mittleren Reife an der Realschule in Urach bis 1987 in Reutlingen eine Ausbildung zum Erzieher. Anschließend erwarb er die Fachhochschulreife an der Fachoberschule in Nürtingen und absolvierte ein Studium der Sozialpädagogik an der Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen. Mit 18 Jahren nahm er die deutsche Staatsangehörigkeit an. Sein Studium schloss er 1994 als Diplom-Sozialpädagoge (FH) ab. Während des Studiums war er als freier Journalist für den Reutlinger General-Anzeiger und ein Lokalradio tätig.

1981 wurde Özdemir Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Er hat seine politische Heimat im Grünen-Kreisverband Ludwigsburg. Von 1989 bis 1994 war er im Grünen-Landesvorstand von Baden-Württemberg. 1994 gehörte er zusammen mit der Sozialdemokratin Leyla Onur zu den ersten Bundestagsabgeordneten mit türkischen Eltern. Von November 2008 bis Januar 2018 war er Bundesvorsitzender seiner Partei und zusammen mit Katrin Göring-Eckardt grüner Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017. joc/ahn