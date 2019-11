> „Die Siedler von Catan“, 2015 in „Catan – Das Spiel“ umbenannt, ist eines der erfolgreichsten deutschen Brettspiele. In seinem Erscheinungsjahr 1995 erhielt es den Titel „Spiel des Jahres“, bis 2005 wurde es in Deutschland acht Millionen Mal verkauft. Ende 2018 war „Catan – Das Spiel“ in 40 Ländern auf 42 Sprachen erhältlich. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gehört zu den prominentesten Fans. Ziel des Spiels ist es, die fiktive Insel „Catan“ zu besiedeln und durch Straßen, Städte, Entwicklungen oder Rittermacht Siegpunkte zu erhalten.

> Ratschläge vom Deutschen Meister: Wer in der dunklen Jahreszeit und während der Weihnachtsfeiertage mit Familie und Freunden um die Wette siedelt, sollte laut Felix Hornig Folgendes beachten:

> Tipp 1: Der wichtigste Rohstoff ist Erz. „Ohne Erz kein Sieg gilt für 95 Prozent der Spiele“, so Hornig. Die effizienteste Strategie, zu gewinnen, sei der schnelle Ausbau von Siedlungen zu Städten.

> Tipp 2: Entwicklungskarten kaufen. „Das bringt mehr als Straßen und Siedlungen zu bauen“, sagt Hornig. „Vor allem ist es rohstoff-effizienter.“

> Tipp 3: Häfen sind wichtig. „Ich habe das Finale um die Deutsche Meisterschaft gewonnen, weil mein Gegner keinen 3:1-Hafen hatte“, so Hornig. Daher: Augen auf bei der Standort-Wahl.

> Tipp 4: Beim Tausch auf die Gegner achten. „Wenn ich tausche, ist das Ziel, dass es dem Tauschpartner und mir hilft und meinen Gegnern schadet“, so Hornig. Nur auf die eigenen Rohstoff-Bedürfnisse zu schauen, kann zu Fehlentscheidungen führen.

> Tipp 5: Sympathie-Punkte sammeln. Die gibt es bei „Catan“ in den Spielregeln zwar nicht, spielen laut Hornig aber beim Tauschverhalten eine wichtige Rolle: „Wenn ich zum Beispiel im Fußballtrikot eines bestimmten Vereins spiele, ist das ziemlich riskant“, sagt Hornig. Er setzt auf T-Shirts und Polo-Hemden. (fjm)