Die zur 10. Panzerdivision gehörende Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ führt bislang sieben Bataillone in Thüringen, Sachsen und Bayern. Die Panzergrenadierbrigade ist ein einsatz- und kampferfahrener Großverband des Deutschen Heeres. Kernauftrag der Brigade ist die Führung, Ausbildung und Inübunghaltung der eigenen, aber auch möglicher unterstellter nationaler und multinationaler Verbände. Im Rahmen des Einsatzes ist sie in der Lage, in einem Gebiet zeitgleich sowohl militärische Operationen im nationalen und multinationalen Rahmen als auch humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe zu leisten.

In ihrem Stationierungsraum sind die Panzergrenadierbrigade 37 und ihre Verbände eng mit der Bevölkerung verbunden. Dies zeigt sich unter anderem in Patenschaften zu Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Der Stab der Panzergrenadierbrigade 37 unterstützt den Brigadekommandeur bei der Planung, Vorbereitung und Führung von Einsätzen, Ausbildungs- und Übungsvorhaben sowie Operationen und multinationalen Übungen der Nato und der EU. Darüber hinaus nimmt die Panzergrenadierbrigade 37 regelmäßig mit Personal und Material an den Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil.