Das Förderprogramm "ProBeruf" in überbetrieblichen Bildungsstätten wurde im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung in erster Linie für die Zielgruppe der jungen Geflüchteten gestaltet. In diesen Klassen befinden sich auch viele junge zugewanderte Menschen aus der EU, die ähnlichen Orientierungsbedarf haben. Beispielsweise fehlen Sprachkenntnisse und Kenntnisse über das hiesige Ausbildungssystem mit seiner Berufsvielfalt. Die Zuwanderung aus Drittstaaten gewann mit dem am 1. März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz an Bedeutung. Das Förderprogramm wurde deshalb auf die neuen Zielgruppen ausgeweitet.