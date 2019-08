Zur Bekämpfung von Stechmücken wird der biologische Wirkstoff Bti eingesetzt. Es handelt sich um einen Eiweißstoff aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis israelensis. Er wird entweder in flüssiger Form oder als Eisgranulat in Gewässer eingebracht, in denen sich Mückenlarven entwickeln. Dazu muss ein enges Zeitfenster genutzt werden. Für Kleinanwendungen etwa in Regentonnen gibt es Tabletten. Nachdem die Larven Bti aufgenommen haben, wird ihr Darm zerstört. Der Stoff wirkt Untersuchungen zufolge gezielt gegen Stechmücken. Allerdings werden auch die nicht stechenden Zuckmücken beeinträchtigt, die eine wichtige Nahrung für Vögel während der Jungenaufzucht sind. lsw