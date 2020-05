Die Bioenergietonnen werden im Mosbacher Stadtgebiet geleert: Dies ist in der Grundgebühr des neuen Systems enthalten, so die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN). Der gesammelte Bioabfall wird in der Folge entweder zu einer Vergärungs- oder zu einer Kompostanlage gebracht. Foto: Alexander Rechner

In der Bioenergietonne sollen entsorgt werden: Obst- und Gemüseabfälle, Essensreste, Lebensmittelabfälle ohne Verpackung und Grünabfälle in Kleinmengen. Geranien aus dem Balkonblumentopf oder sonstige Blumen können ebenfalls in die Bioenergietonne geworfen werden. Jedoch sollen Rasenschnitt und Sträucher in rauen Mengen der KWiN zufolge nicht über diese Tonne entsorgt werden.