Das "BikiniArtMuseum" (BAM) in Bad Rappenau, Buchäckerring 42, ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auf rund 2000 Quadratmeter erwartet die Besucher allerhand Buntes, Skurriles und Historisches zum Thema Bademode. Im "Summer Deal" kostet der Eintritt für Erwachsene zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen neun Euro. Kinder bis sieben Jahre erhalten freien Eintritt. Ebenfalls kostenlos können Einwohner der Kurstadt jeden Dienstag am "Bad-Rappenau-Tag" dem Museum einen Besuch abstatten. Gäste, die in Bademode kommen, erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Haben sie zusätzlich noch ein Surfbrett dabei, können auch sie kostenlos das BAM besuchen. (fsd)