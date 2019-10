Der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Bergheim-West wurde im Jahr 1910 gebaut. Mittlerweile ist er veraltet und stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Seit mindestens fünf Jahren diskutieren nun die Stadträte über eine Lösung - und beschlossen am 20. Dezember 2018 die Verlagerung auf den Großen Ochsenkopf. Dagegen formierte sich eine Bürgerinitiative - zum Schutz der Wiese, die als ökologisch wertvoll gilt. Schließlich schaffte es die Initiative, die nötigen Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu sammeln. Dieser fand am 21. Juli statt. Die Frage: Sind Sie dafür, dass am Großen Ochsenkopf kein Betriebshof gebaut wird? Von den 110.282 Wahlberechtigten beantwortete die Mehrheit der 33.338 gültigen Stimmen die Frage mit "Ja" - 19.020 Stimmen gegenüber 14.318 Nein-Stimmen. Das erforderliche Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten (22.057 Stimmen) wurde aber nicht erfüllt. Das heißt für den Gemeinderat: Der Bürgerentscheid ist nicht bindend, doch über die Frage muss noch einmal beraten werden. (ani)