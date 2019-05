Nach dem Start am Freitagabend geht es beim Frühlingsfest mit ganz viel Musik weiter:

> Auf der Bühne am Marktplatz spielen heute der Musikverein Wagenschwend, die Schloßauer Musikanten und "Riddim Posse", am Sonntag die Neckargeracher Musikanten, die TBL Big Band und "Ear Candy". Zum Finale am Montag sind "Barbed Wire" dran.

> Musik-Unterhaltung gibt’s zudem am Samstag bei der Kolpingsfamilie mit "Grünspan", beim Musikverein (AWG-Parkplatz) am Samstag mit dem Spielmannszug Lohrbach und dem MV Billigheim sowie am Sonntag mit den Musikvereinen Asbach, Hüffenhardt und Waldkatzenbach. Livemusik lockt auch an den Wilhelm-Kapferer-Platz, wo beim "Frohsinn" am Samstag "Somusik" aufspielen lässt.