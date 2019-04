Der Anfang April 2019 veröffentlichte Bericht "Monitor Nachhaltige Kommune" der Bertelsmann-Stiftung untersucht, wie Kommunen das Thema Nachhaltigkeit sowie die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen umsetzen. Der Bericht hat in diesem Jahr den Schwerpunkt Armut. In Heidelberg ist die Armutsquote von sechs (Stand 2007) auf fünf Prozent gesunken, in Mannheim bei 12 Prozent geblieben und in Ludwigshafen von 13 auf 16 Prozent gestiegen. Bundesweit Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit 26 Prozent. Im Schnitt ist die Armutsquote von 10,5 auf 10,1 Prozent gesunken. Die Bevölkerung nimmt Armut vor Ort jedoch größtenteils als steigend wahr: 46 Prozent der Großstädter waren im Jahr 2018 laut Bertelsmann-Stiftung der Meinung, dass die Armut in ihrer Stadt in den vergangenen zehn Jahren gestiegen sei. (mpt)