"Klima-Ticket" für Fans

Die TSG bietet ihren Fans künftig ein sogenanntes "Klima-Ticket" zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Afrika an. Die Käufer einer Eintrittskarte haben in Zukunft die Möglichkeit, zusätzlich einen freiwilligen Beitrag für das Projekt "Kleinbauern in Uganda forsten Wälder auf" der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation "myclimate Deutschland" zu leisten. Den Online-Nutzern wird die Option geboten, für einen Euro oder mehr Setzlinge zu kaufen, die dann im Rahmen des Projekts gepflanzt werden.

Schwache Bilanz

In 22 Bundesliga-Partien ging Hoffenheim 15-mal als Verlierer vom Rasen. Bei fünf Remis konnte die TSG zweimal gewinne. Beide Siege gelangen allerdings in Sinsheim. Auch die Tordifferenz spricht mit 19:50 eine deutliche Sprache.

So könnten sie beginnen

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Pavard - Thiago, Tolisso - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski.

TSG Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Posch, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Geiger - Baumgartner - Bebou.

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg). (awi)