> Die Buslinie 1, die Klingenberg und Böckingen mit der Heilbronner Kernstadt verbindet, wird in Abstimmung mit den Bezirksbeiräten in Klingenberg und Böckingen durch eine Kleinbus-Ringlinie ersetzt. Der Umstieg auf die reguläre Linie 1 erfolgt stadtauswärts an der Heuchelbergstraße und stadteinwärts an der Haltestelle Jäkleinstraße Ost. Zudem wird die Stadtbuslinie 1 zusätzlich bis zur Ersatzhaltestelle Kappelfeldle (Höhe Ludwigsburger Straße 226) fahren und dort wenden. Die Zahl der täglichen Fahrten bleibt unverändert. Für den Radverkehr wird eine beschilderte Umleitung über Horkheim und Sontheim eingerichtet. (rnz)