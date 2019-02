Auf der Bahnstrecke Mannheim-Heilbronn fahren wegen Bauarbeiten zwischen Heidelberg und Neckargemünd vom 17. April (Eröffnung) bis 28. April Direktbusse zur Buga - ab 8.40 Uhr hin und ab 17 Uhr wieder zurück.

Gleiches gilt für die Strecke Würzburg-Heilbronn vom 17. April bis 18. August, wenn der Tunnel Wittighausen gesperrt ist.

Auch hier kann man ab 8.45 Uhr nach Heilbronn fahren und ab 17.30 Uhr wieder zurück. Es gibt jeweils zwei Abfahrtszeiten pro Tag.

Die zeitliche Anbindung ans IC- und ICE-Netz sieht so aus: Von Montag bis Freitag kommt ab Ende April ein ICE von Köln um 9.41 Uhr in Heilbronn an und fährt um 14.10 Uhr wieder zurück, an Wochenenden fährt ein IC ab Mainz über Mannheim nach Heilbronn. Ankunft 9.41 Uhr, Rückfahrt 16.12 Uhr ab Heilbronn via Heidelberg, Mannheim und Mainz nach Wiesbaden. (bfk)