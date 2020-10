> Die Bäckerei Fromm wurde am 23. Mai 1890 gegenüber des Fachwerkhauses im Bammentaler Ortsteil Reilsheim von Friedrich Fromm gegründet. Der Neubau in der Reilsheimer Straße wurde im Jahr 1900 fertiggestellt. Während der Kriege war die Bäckerei geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte im Jahr 1948. In den folgenden Jahrzehnten lieferte die Bäckerei auch vorbestellte Backwaren nachts aus, erinnert sich Erika Fromm, die im Jahr 1961 einstieg. "Als der Sprit teurer wurde, haben wir damit aufgehört", erzählt sie. Zur Bäckerei gehörte lange auch Landwirtschaft, es wurden unter anderem Schweine und Hühner gehalten. Im Jahr 1990 zog der Verkaufsraum auf die andere Straßenseite um, da der vorherige nicht barrierefrei war. Die Backstube blieb. Lange Zeit gab es einen Sonntagsverkauf von Kuchen und Torten. "Wir hätten mal eine Filiale aufmachen können", erinnert sich Erika Fromm. "Wir wollten aber lieber klein bleiben und Qualität bieten." cm