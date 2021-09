Ausstellung zur GGH-Baugeschichte

Heidelberg. (ark) Eine Dauerausstellung in der Mühlingstraße 22 liefert als Teil des Museumsensembles kompakte Informationen und Hintergründe zur 100-jährigen Baugeschichte der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH). In einem ehemaligen Ladenlokal an der Ecke zur Trübnerstraße erfährt man auf Texttafeln und zwei Multimediasäulen Wissenswertes über die Anfänge der städtischen Wohnungsbaugesellschaft – die zunächst "Gemeinnützige Siedelungsgemeinschaft Atzelhof" hieß – und ihre Weiterentwicklung bis in die heutige Zeit, mit Projekten in der Bahnstadt und auf den Konversionsflächen in Kirchheim, Rohrbach und der Südstadt. Bezahlbarer, qualitätsvoller Wohnraum und ein lebenswertes Wohnumfeld: Das waren seit ihrer Gründung die Vorgaben für die Bautätigkeit der GGH. Noch vor dem 1928 fertig gestellten Atzelhof wurde in einer "Schnellbaustelle" innerhalb weniger Monate die "Blaue Heimat" errichtet, die 1926/27 bezugsfertig wurde und zu der die Museumswohnung gehört.