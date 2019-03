Ausnahmezustand in der Neugasse

Es scheint mittlerweile eine Heidelberger Fastnachtstradition geworden zu sein: Vor allem in der Neugasse versammeln sich jedes Jahr aufs Neue während des Fastnachtsumzuges viele sehr junge und sehr betrunkene Zuschauer. Hier können sie sich im Penny-Discounter mit Alkohol versorgen und haben es nicht weit zur Hauptstraße.

So war es auch am gestrigen Dienstag wieder: Schon bevor der Umzug überhaupt in der Altstadt ankam, war die Gasse voller junger Menschen, von denen einige kaum noch gehen konnten. Im Verlauf des Zugs kam es hier nicht nur zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Zahlreiche Jugendliche pinkelten zudem in die Gasse oder durch das Eingangstor zur RNZ-Redaktion. Schon um 15 Uhr saßen betrunkene Minderjährige im Außenbereich des Subway-Schnellrestaurants und schauten mit leerem Blick auf ihr Erbrochenes auf dem Boden.

Erst als der Umzug schon längere Zeit vorüber war, leerte sich auch die Neugasse - und zurück blieben - wie auch in vielen anderen Altstadtstraßen - vor allem Müll, leere Flaschen und Scherben. (dns)