Vor dem Spiel

An vorderster Front wird Nagelsmann umbauen müssen. Stürmer Joelinton fällt nach seiner Syndesmose-Verletzung im linken Fuß aus der Partie gegen Leverkusen vorerst aus.

... mit Selbstvertrauen ...

Ishak Belfodil trifft momentan, wie er will. Alleine sechs seiner insgesamt zehn Saisontore erzielte der algerische Angreifer in den vergangenen sieben Spielen. Klappt’s auch in Augsburg?

... zum Lieblingsgegner

Die TSG ist seit sieben Spielen gegen die Fuggerstädter ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis). In Augsburg gab es sogar drei Erfolge in Serie. Auch insgesamt hat "Hoffe" die Nase vorn: acht Siege aus 15 Duellen (vier Remis).

So könnten sie beginnen

Augsburg: Kobel - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Max - Koo, Baier - Hahn, Gregoritsch, Ji - Finnbogason.

Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Kaderabek, Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Belfodil, Kramaric; Schiedsrichter: Schröder (Hannover). (nb)