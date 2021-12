> Die IT-Schule "42" hat ihren Ursprung in Paris: Dort wurde der erste Campus im Jahr 2013 gegründet. Inzwischen gibt es 35 Campusse in 22 Ländern. In Deutschland sind in Heilbronn und Wolfsburg die bislang einzigen Niederlassungen, eine weitere befindet sich derzeit in Berlin im Aufbau. Die weltweit mehr als 12.000 Studierenden durchlaufen jeweils ein im Durchschnitt dreijähriges Programm und gelten im Anschluss als hochqualifizierte IT-Fachkräfte. (rnz)