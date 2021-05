Das Denkmalamt schreibt in seinem Bericht: "Im Zuge des pfälzischen Erbfolgekrieges wurde die Stadt 1693 von französischen und deutschen Truppen belagert, weshalb um die Stadt Verschanzungen angelegt wurden. Vermutlich wurde die Stadtbefestigung um 1695 mit Bastionen ausgebaut. Seit den 1789er-Jahren wurden diese und die Stadtbefestigung abgetragen. Bei Bodeneingriffen ist hier möglicherweise mit archäologischen Funden und Befunden – Kulturdenkmalen gemäß § 2 DSchG BW – zu rechnen, an deren Erhaltung grundsätzlich ein öffentliches Interesse besteht. Bei der Sondage gelang der Nachweis eines frühneuzeitlichen Befestigungswerkes. Die eigentliche Schanze liegt vermutlich östlich der während der Sondage aufgedeckten Befunde. Neu sind in diesem Bereich spätmittelalterliche Siedlungsbefunde in Form von Gruben und einem möglichen Grubenhaus/Erdkeller. Interessanterweise finden sich in diesen Gruben eine große Menge an Schlacken, die als Hinweis auf einen Werkplatz gewertet werden können." (rnz)