> Stefanie Jansen wurde am 8. Oktober 1967 in Heidelberg geboren. Sie wuchs in Meckesheim auf und schlug nach dem Abitur in Neckargemünd die gehobene Beamtenlaufbahn ein. Zu diesem Zweck studierte sie an der Fachhochschule Kehl. Als studierte Diplom-Verwaltungswirtin fing sie danach beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises im Sozialamt an. Dort war sie Ausbildungsleiterin, Referatsleiterin "Personalwirtschaft", Stabsstellenleiterin "Organisationsuntersuchung/Geschäftsprozessoptimierung" und Jugendamtsleiterin. Bis heute ist Jansen, seit einigen Wochen SPD-Mitglied, Sozialdezernentin beim Rhein-Neckar-Kreis. Sie verantwortet in dieser Funktion nicht nur das Sozial-, sondern auch das Jugend- und Versorgungsamt. Der Gemeinderat entscheidet am 23. Juli, ob er dem Vorschlag der SPD zustimmt, Jansen zur Bürgermeisterin zu machen. (rnz)