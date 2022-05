> Der Andere Park verbindet auf sieben Hektar in den ehemaligen Campbell-Barracks in der Südstadt Grünflächen und Plätze – von der ehemaligen Chapel über das Mark Twain Center und den Paradeplatz, der nun Forum heißt, bis zum Marlene-Dietrich-Platz, wo zu Zeiten der Nationalsozialisten Soldaten auf Pferden gedrillt wurden. Zugleich verknüpft der Park Orte des Wissens – etwa das Kulturhaus Karlstorbahnhof, ein Kreativwirtschaftszentrum, das Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen und das neue Bürgerzentrum in der Chapel. Der Andere Park ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) und erhielt aus dem Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" mit fast sechs Millionen Euro die höchste Einzelförderung. ste