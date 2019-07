Für alle, die sich für den Amateurfunk interessieren: Die monatliche Versammlung des Ortsverbands Madonnenland findet immer am zweiten Samstag eines Monats um 20 Uhr in der Sportgaststätte "Noi Due" am Auerbergzentrum in Walldürn statt. Weitere Informationen gibt es unter www.ov-a45.de auf der Homepage der Walldürner Amateurfunker.