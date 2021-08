> Der "Alte Kohlhof" beherbergte bereits im 19. Jahrhundert ein Ausflugslokal und ist das älteste Haus der Kohlhof-Siedlung auf dem Königstuhl. 1997 kaufte die Familie Stier das Anwesen von der Stadt in sanierungsbedürftigem Zustand. Im Kaufvertrag wurde unter anderem die Pflicht festgehalten, im "Alten Kohlhof" weiterhin ein Lokal zu betreiben. Die Stiers sanierten das Gebäude und betrieben ein Ausflugslokal mit Pensionsbetrieb. 17 Jahre später erleidet Ulrich Stier einen Unfall, der Betrieb geht pleite, und die Eigentümer wollen verkaufen. Die Hofbauers erwerben den "Alten Kohlhof" im Juni 2015, auch in diesem Vertrag sind die gleichen Verpflichtungen enthalten. Die Stadt genehmigt den Kaufvertrag zwischen den Stiers und den Hofbauers. Anschließend vergrößern die Hofbauers die "Betreiberwohnung" im "Alten Kohlhof" und sanieren das Gebäude. 2016 fragt die Stadt erstmals, wann ein Lokal eröffnet werden würde. Hofbauer argumentiert, es ließe sich kein Restaurant wirtschaftlich betreiben. Am 15. Februar 2017, dem letzten Tag der Frist für die Eröffnung eines Lokals, wird laut Hofbauer das "Oben" eröffnet.